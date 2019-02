Volta ao Algarve: Malhão testa liderança de Tadej Pogacar no último dia

A chegada ao alto do Malhão, no final da quinta e última etapa da 45.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, vai testar hoje a liderança do esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates).

À entrada para o último dia, o jovem de 20 anos, que lidera desde a vitória no alto da Foia, na segunda etapa, tem uma vantagem de 29 segundos sobre o dinamarquês Soren Kragh Andersen (Sunweb), segundo, 30 para o holandês Wout Poels (Sky), e 31 para o espanhol Enric Mas (Deceuninck-Quick Step), quarto.

Na Foia, o esloveno conseguiu a primeira vitória como profissional e pode estar prestes a conquistar o primeiro grande título da carreira, depois da Volta a França do Futuro em 2018, ainda antes do ‘salto’ para o WorldTour.

Numa tirada de 173,5 quilómetros, grande parte do esforço do pelotão será gasto nas duas subidas ao Malhão, primeiro aos 132,6 quilómetros, na primeira passagem, e depois a coincidir com o final da etapa, com médias de inclinação que ultrapassam os 10 por cento.

Depois da partida de Faro, uma meta volante em São Brás de Alportel, aos 16,8 quilómetros, está instalada após uma primeira subida, com a primeira contagem de montanha, de terceira categoria, aos 63,3, em Picota.

Segue-se o Alto da Ameixieira, aos 99,6, também de terceira, antes da última meta volante da 45.ª edição, em Barrosas (127,6) e a primeira ascensão ao Malhão (132,6), de segunda categoria.

Aos 153,2, a subida a Vermelhos é de terceira categoria, a sensivelmente 20 quilómetros da meta, instalada no topo do alto do Malhão.

Nos últimos três quilómetros, a intensidade da subida apresenta-se desde cedo, ao longo de 2.500 metros, e vai testar a liderança de Pogacar, bem os outros candidatos que ainda podem chegar à vitória final, até aos 518 metros de altura.

A ‘tradicional’ chegada ao ponto alto no concelho de Loulé reserva boas memórias para o português Amaro Antunes (CCC), que em 2017 triunfou na última etapa para acabar em quinto lugar da geral.

Em 2018, o polaco Michal Kwiatkowski (Sky) venceu aqui para conquistar a ‘Algarvia’, depois de um primeiro triunfo em 2014, batendo o colega britânico Geraint Thomas (Sky), que viria a vencer a Volta a França.