Volkswagen vai apresentar versão desportiva do T-Roc em Genebra

O Volkswagen T-Roc, um modelo que é produzido pela marca na fábrica de Palmela, vai ter ter uma variante desportiva, que será revelada no próximo Salão Automóvel de Genebra, em março.

O ‘crossover’ da marca de Volfsaburgo foi desenvolvido com o recurso a pilotos de competição profissionais, como Petter Solberg e Benjamin Lechter, e em situações de exigência extrema, como foi o circuito de Nurburgring.

Nos planos da Volkswagen foi transformar este familiar em algum que proporcione alguma adrenalina. O motor 2.0 Tsi com uma potência de 310 cv, uma caixa de velocidades DSG e o sistema de tração integral 4Motion dão uma ajuda para que isso seja conseguido com alguma facilidade.

O exemplar que foi utilizado nos testes em Nurburgring não foi camuflado, sendo percetíveis as semelhanças que esta versão tem com as mais utilitárias do T-Roc, sobretudo com a R-Line, que recorre às mesmas jantes em liga leve ao ‘spoiler’ subtil no final do tejadilho. Contudo acredita-se que a versão final do T-Roc R seja um pouco mais agressiva e possua o logo ‘R’ na grelha,

Também se espera que os interiores também possuam detalhes mais exclusivos do que o Volkswagen T-Roc ‘normal’, que em muitos aspetos fazem lembrar os que encontramos no modelo Polo, tanto no que se refere aos assentos, como no que diz respeito aos revestimentos do tablier, que já possui um completo sistema de infoentretenimento.

Com um motor que supera os 300 cv, que é o mesmo do Golf R, o T-Roc R poderá aproximar-se das performances do seu popular ‘irmão’, que vai de 0 a 62 km/h em 4,6 segundos. Os cinco segundos para essa distância serão um objetivo realista.