Nacional ‘Você na TV’ muda-se para casa de Goucha até Cerqueira Gomes chegar Por

Na segunda quinzena de dezembro, o programa ‘Você na TV’ vai mudar-se para casa de Manuel Luís Goucha, no sentido do habitual cenário ser remodelado para estar pronto quando chegar Maria Cerqueira Gomes que, de janeiro em diante, fará dupla com Goucha.

Há mudanças no ‘Você na TV’ e o próprio programa também se muda, neste caso, para o monte alentejano de Manuel Luís Goucha que ‘abre as portas de casa’.

De acordo com a revista ‘Nova Gente’, o programa vai chamar-se ‘O Monte do Manel’ e terá a participação do marido do apresentador.

A partir de dia 17 de janeiro, o ‘Você na TV’ passa para o Alentejo, de modo a que os estúdios, em Queluz de Baixo, possam sofrer uma remodelação para a entrada em 2019, altura em que chegará à TVI a nova apresentadora, Maria Cerqueira Gomes, que vai render Cristina Ferreira.

Manuel Luís Goucha já apareceu num vídeo juntamente com o marido, Rui Goucha Oliveira, a mostrar as obras lá em casa.