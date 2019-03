Vlachodimos e Samaris chamados à seleção grega

O guarda-redes Vlachodimos e o médio Samaris, ambos do Benfica, foram convocados para a seleção grega de futebol, no arranque da qualificação para o Euro2020, numa lista em que aparece o português Zeca, anunciou hoje a federação helénica.

O selecionador Angelos Anastasiadis voltou a chamar os dois jogadores ‘encarnados’, assim como Zeca, médio português que obteve a nacionalidade grega após representar o Panathinaikos durante sete anos. Atualmente, o jogador de 30 anos, que foi formado no Casa Pia e jogou no Vitória de Setúbal, representa os dinamarqueses do Copenhaga.

A Grécia defronta o Liechtenstein, em Vaduz, no dia 23 de março, e desloca-se à Bósnia-Herzegovina, três dias depois, em jogos dos Grupo J. O agrupamento inclui ainda Itália, Finlândia e Arménia.