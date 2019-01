Desporto “Vivo de resultados”, diz Bruno Lage Por

Bruno Lage deu a primeira conferência de imprensa enquanto treinador principal do Benfica, após a oficialização de que ficará como técnico definitivo. O treinador avisou que vive de resultados e não fez grandes planos quanto ao futuro.

“Vamos tentar tirar partido do bom trabalho que tem sido feito pelo Rui Vitória”, começou por dizer, salientando que quer “uma equipa a jogar futebol em 4-4-2” depois de a equipa jogar em 4-3-3.

Perante os jornalistas, Lage explicou também que “é importante reconquistar o público e isso é com bom futebol.”

Questionado sobre que pedidos lhe foram feitos por Vieira no que toca a objetivos da época, Lage limitou-se a dizer que foi pedido a “entrega total”.

O técnico não escondeu a felicidade por abraçar este projeto.

“É um enorme orgulho pelo percurso nesta casa”, salientou, deixando um agradecimento a Luís Filipe Vieira.

“Se as coisas correrem bem, existem outros treinadores que podem fazer o mesmo trajeto”, disse, falando da aposta do presidente do Benfica num treinador com passado nas camadas jovens do emblema encarnado.

Aos jornalistas, Bruno Lage lembrou o percurso “natural” que tem feito e mostrou-se confiante no que aí vem.

“Sinto-me confortável a trabalhar a este nível.”

Bruno Lage desvalorizou as questões relacionadas com o seu futuro na Luz, dizendo que pensa “jogo a jogo” e os resultados vão ditar a sua passagem pelo clube.

“Jogo a jogo, treino a treino, essa é a minha mentalidade. Não adianta estar a falar de quanto tempo vou ficar. Vivo de resultados. Veja o que aconteceu ao treinador do Leicester que foi campeão.”

A formação da Luz fechou a primeira volta do campeonato no segundo lugar, a cinco pontos do líder FC Porto, está nos quartos de final da Taça de Portugal, nas meias-finais da Taça da Liga e nos 16 avos de final da Liga Europa.