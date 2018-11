Benfica Vitória sai? E o bom filho? A casa torna? Por

Rui Vitória já não orientou o treino desta quinta-feira e esteve reunido com Luís Filipe Vieira, supostamente para acertar os efeitos da rescisão. O presidente do Benfica terá decidido o nome do sucessor: Jorge Jesus. Para conseguir esse regresso, há alguns obstáculos para ultrapassar.

Há muitas perguntas por responder, no horizonte encarnado, no que diz respeito à crise técnica criada com a goleada em Munique (e outras más exibições anteriores).

Rui Vitória deverá mesmo abandonar o comando da equipa. Segundo avança o jornal Record, já não orientou o treino desta quinta-feira. Esteve reunido com Luís Filipe Vieira, a acertar os detalhes de uma rescisão que ainda não é oficial.

A partir de amanhã, Bruno Lage, técnico da equipa B, deverá suceder, de forma interina, a Rui Vitória, aponta aquele diário.

No topo da lista de nomes para a sucessão, está Jorge Jesus, que recentemente proferiu uma frase curiosa.

Confrontado com a ideia de regressar ao Benfica, e com o adágio de que não se deve regressar a um local onde se foi feliz, Jesus respondeu com outro provérbio: “O bom filho a casa torna”.

O cenário provável é mesmo esse, mas restam cumprir algumas etapas. Convencer Jorge Jesus não será difícil, uma vez que o técnico já revelou que quer voltar a Portugal.

Mas quem não quer ver Jesus de regresso a Portugal é o clube saudita Al-Hilal, que gastou milhões na contratação do ex-treinador do Sporting e já avançou com uma proposta para renovação (que será declinada).

E Luís Filipe Vieira terá de superar esta barreira, para que o bom filho a casa torne: convencer o Al-Hilal e libertar Jorge Jesus.

Acontece que o clube saudita, que lidera o campeonato, está a preparar um jogo decisivo, diante do Al-Nassr, segundo classificado.

O regresso de Jesus (a confirmar-se) nunca ocorrerá nos próximos dias. Mas há ainda a hipótese de se verificar em janeiro.