Fórmula 1 Vitória de Lewis Hamilton no Brasil ‘sela’ o título da Mercedes Por

O triunfo de Lewis Hamilton no Grande Prémio do Brasil de Fórmula 1, este domingo em Interlagos, garantiu desde já o título de construtores para a Mercedes.

Apesar de partir da ‘pole position’, o britânico da Mercedes teria problemas de pneus, que acabaria por causar a perda da liderança para Max Verstappen, autor de um começo de corrida fulgurante.

Os Red Bull geriam melhor os pneus, e o holandês fez-se valer disso para, primeiro levar a melhor sobre Sebastian Vettel, e depois fazer o mesmo a Kimi Raikkonen e a Valtteri Bottas. Restava Hamilton, que não teve outro remédio senão rumar às boxes para trocar de pneus, tal como o seu companheiro de equipa.

Simultaneamente, Daniel Ricciardo, que tinha largado da 11ª posição da grelha em virtude da penalização sofrida por troca de turbo no seu Red Bull, conseguia-se guindar ao top seis, intrometendo-se na discussão pelas posições cimeiras.

Verstappen ficava na liderança e tudo indicava que o holandês poderia ganhar no Autódromo José Carlos Pace, mas infelizmente numa manobra incompreensível, quando perdia uma volta para o holandês Esteban Ocon deu um toque no Red Bull # 33, que entrou de imediato em pião.

As hipóteses de Max Verstappen caiam por terra, deixando caminho aberto para o triunfo de Lewis Hamilton, que com duas paragens nas boxes ainda conseguiu terminar em primeiro. No entanto para o seu companheiro de equipa o atraso foi irrecuperável, pois Valtteri Bottas acabaria a prova apenas na quinta posição.

Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo souberam tirar partido dos problemas de pneus do Mercedes # 77 para terminarem à frente do finlandês, com o pódio de ‘Ice Man’ a ser insuficiente para manter a Ferrari na corrida ao título, tanto mais que Sebastian Vettel se quedou pela sexta posição final.

O alemão da Ferrari sentiu problemas em arrancar para a volta de formação, e depois na largada não conseguiu segurar atrás de si Bottas, Verstappen e Raikkonen depois de mais um erro. Vettel fez mesmo uma prova muito abaixo daquilo que já lhe vimos.

Charles Leclerc foi o melhor dos ‘outros’ ao concluir a corrida brasileira na sétima posição, diante de Romain Grosjean, Kevin Magnussen e Sergio Perez, que completaram o lote dos pilotos que pontuaram.

Classificação final

1º Lewis Hamilton (Mercedes)

2º Max Verstappen (Red Bull) + 1,469s

3º Kimi Raikkonen (Ferrari) + 4,764s

4º Daniel Ricciardo (Red Bull) + 5,193s

5º Valtteri Bottas (Mercedes) + 22,943s

6º Sebastian Vettel (Ferrari) + 26,997s

7º Charles Leclerc (Sauber) + 44,199s

8º Romain Grosjean (Haas) + 51,230s

9º Kevin Magnussen (Haas) + 52,857s

10º Sergio Perez (Force India) + 1 volta