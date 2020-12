Mundo Vitória de Biden confirmada nos estados em que Trump se queixou de fraude Por

O Colégio Eleitoral dos EUA confirmou a vitória de Joe Biden nos seis estados em que, segundo Donald Trump, houve fraude eleitoral.

A decisão surgiu depois do Supremo Tribunal do Wisconsin ter rejeitado a última queixa apresentada pela candidatura republicana, à semelhança do que aconteceu nos estados de Arizona, Georgia, Michigan, Nevada e Pensilvânia.

O Colégio Eleitoral está reunido para confirmar a eleição de Joe Biden, um processo que tem demorado devido às várias queixas de fraude apresentadas por Trump.

“Os eleitores de Wisconsin obedeceram às regras eleitorais”, declarou Rebecca Dallet, uma das juízas que votou contra a queixa do candidado republicano.

Na sexta-feira, o Supremo Tribunal já tinha rejeitado uma ação judicial no Texas que procurava invalidar a vitória de Biden.

Joe Biden vai tomar posse como 46.º presidente dos EUA a 20 de janeiro de 2021.