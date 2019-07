Motores Vitória confirma adaptação de Fábio Mota ao Audi R8 LMS GT3 Por

Fábio Mota impôs-se com autoridade na primeira corrida do fim de semana do Campeonato Open de Portugal de Velocidade em Vila Real.

Depois de ter largado da ‘pole position’, o piloto de Vila Nova de Gaia arrancou bem e procurou rapidamente afastar-se da concorrência, construindo uma diferença que depois se esfumou, graças à entrada do ‘safety car’ em pista.

Apesar da contrariedade, Fábio mostrou um grande à vontade no Audi R8 LMS GT3 da Lema Racing para retomar, e uma grande evolução, percebida pelos tempos por volta – assinando a melhor da corrida, 2m01,977s. Uma evolução de dois segundos relativamente ao melhor que realizou ontem, apesar dos pneus mais usados e do carro estar mais pesado.

“Sinto-me cada vez mais confortável no carro e nesta corrida já senti a confiança necessária para atacar sem arriscar muito. Arranquei bem e consegui manter-me longe de qualquer incidente e, depois do Safety-Car, fui aumentado progressivamente o meu ritmo para continuar o meu processo de adaptação ao Audi, evitando erros, que aqui significam um toque nas barreiras. Este é um excelente resultado e mostra que estamos no bom caminho”, refere Fábio Mota.

O gaiense tem ainda duas corridas pela frente, estando focado em prosseguir o bom trabalho que tem vindo a realizar juntamente com a sua equipa. “Hoje foi um bom um dia, mas a prova de hoje só ajuda a definir a grelha de partida da terceira corrida, a mais importante”, sublinha.

Fábio Mota destaca ainda o “trabalho fantástico” da equipa, entregando-lhe “um carro muito competitivo e fiável”, bem como a sua adaptação ao Audi. “Amanhã, vamos continuar no mesmo caminho e tentar voltar a vencer. Na segunda corrida alinharei na segunda posição, mas vou tentar partir bem e passar para o comando. Vamos dar o máximo”, remata Fábio Mota.