Motores Vitória caseira de Diogo Ventura em Góis Por

Diogo Ventura fez a ‘festa em casa’, depois de se impor no Raid Paraíso TT de Góis, derradeira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.

A prova, disputada no passado fim de semana nos concelhos de Góis e Araginil viu o pilto do Góis Moto Clube brilhar ao mais alto nível. Uma exibição que se seguiu ao protagonizada por Diogo Ventura nos Seis Dias de Enduro, em Viña del Mar, onde integrou a seleção nacional de enduro.

Aos comandos da sua Honda CRF 450 R o piloto de Góis entrou na prova sem qualquer pressão e atacou deste início, comandando o Raid desde o prólogo, realizado na tarde de sábado. Uma liderança que conservou durante as três especiais de domingo, vencendo a primeira e a terceira para se impor no final com mais de um minuto sobre o segundo classificado.

“Decidi fazer esta corrida por ser uma corrida organizada pelo Góis Moto Clube e como prova de fecho de temporada. Foi a minha primeira vitória na classificação geral de uma prova TT e sabe sempre bem vencer. Tive apoio constante de todas as pessoas ao longo do fim‑de‑semana e isso foi muito gratificante.” revela o piloto da Lousãmotos, que depois de ter sido um dos protagonistas no Nacional de Enduro voltou a experimentar uma prova de TT.

Diogo Ventura enfatiza aquilo que o TT tem que é diverso daquilo a que está mais habituado: “É tudo diferente, andamos muito mais depressa mas senti-me bem e foi muito bom vencer em casa. Hoje era o primeiro nas PEC’s e depois de ganhar vantagem na primeira, geri na segunda e voltei a aumentar o ritmo na derradeira passagem. Com a chuva e a passagem dos SSV o piso ficou mais traiçoeiro e exigiu sempre especial atenção, mas consegui vencer e foi um bom fecho de 2018…amanhã começo a preparar 2019”.