Motores Vitor Santos leva a melhor na abertura do ‘Nacional’ de TT Por

Vitor Santos, acompanhado por Gregório Pereira, foi o vencedor da competição SSV do 26º Raid Paraíso TT de Góis, prova inaugural do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno da FMP.

A prova beirã, disputada no passado fim de semana, foi cenário de lutas intensas, com Vítor Santos – que já foi piloto de moto 4 – a fazer bom uso do seu Can-Am Maverick para levar a melhor sobre João Dias e Pedro Carvalho, dois pilotos da SGS Car Racing que terminaram a 15s e 45s do vencedor, respetivamente.

João Dias, que tinha pela primeira vez a seu lado Emanuel Morais, ocupava à partida para a derradeira especial a liderança com uma vantagem de 1m27s sobre Vítor Santos. Os três primeiros classificados, todos em Can-Am, foram-no também da Classe Open do respetivo Troféu.

João Monteiro (com Manuel Pereira) foi quarto e venceu a Classe Stock do Troféu Can-Am. A dupla José e Pedro Manescas em Yamaha venceu a Classe SSV T2, enquanto David Gomes venceu o Troféu Polaris RZR. As classes Júnior, Veteranos e Promoção foram ganhas respetivamente por Gonçalo Guerreiro, Vítor Santos e o estreante Nuno Gameiro, os dois primeiros em Can-Am e o último em Yamaha.