Motores Vítor Pascoal “não conhecia” mas gostou muito dos troços do Rali Alto Tâmega Por

Vítor Pascoal estreou-se a vencer no Rali Alto Tâmega, uma prova regressou no ano passado e que no passado fim de semana voltou a animar aquela região transmontana.

Em especiais de asfalto dos concelhos de Boticas, Chaves, Montalegre e Valpaços o evento do CAMI Motorsport proporcionou um duelo emocionante pela vitória entre o piloto local Luís Delgado e o amarantino Vítor Pascoal, vindo a ‘sorrir’ a este último.

Foram 113,85 quilómetros cronometrados em que o piloto do Porsche 997 GT3 Cup teve de ‘puxar dos galões’ para levar a melhor sobre o do Citroën C3 S1600, que não pôde repetir o êxito do ano passado acabando a prova com uma saída de estrada na derradeira classificativa.

No final da prova Vítor Pascoal, que foi acompanhado por Pedro Alves, mostrou-se satisfeito não apenas por ter vencido mas também com a prova que descobriu: “Não conhecia o rali mas gostei muito dos troços e das condições do parque fechado. Os meus parabéns à organização”.

“Sabíamos que era preciso fazer um rali de ‘trás para a frente’, porque nunca tínhamos feito a prova. Só tínhamos feito 50 quilómetros com o carro em competição, e além disso desloquei o ombro poucos dias antes. No final de sábado disse que ainda havia muito rali pela frente e quisemos entrar fortes no primeiro troço de domingo, onde ganhámos logo 10,4s”, frisou o piloto de Amarante.

Pascoal conclui: “Depois foi sempre a ganhar tempo à medida que íamos fazendo algumas alterações no carro, que ainda estamos a conhecer. Naturalmente uma vitória é sempre a melhor forma de começar o campeonato, principalmente num rali exigente como este”.