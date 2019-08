Vítor Oliveira acredita que Gil Vicente saberá encarar maiores responsabilidades

O treinador Vítor Oliveira afiançou hoje que o Gil Vicente saberá lidará com a expectativa criada pelo bom arranque de temporada, na visita de sábado ao Moreirense, da segunda jornada da I Liga de futebol.

“A vitória sobre o FC Porto será muito mais saborosa se conseguirmos um bom resultado amanhã, senão perdemos essa mais-valia. Estamos muito longe daquilo que queremos, mas esse resultado aumentou a responsabilidade e é perfeitamente natural que tenhamos expectativas de uma boa resposta dos jogadores. Não faz sentido termos sido gigantes com o FC Porto e amanhã sermos pigmeus”, estabeleceu o técnico, na conferência de antevisão ao jogo, realizada no Estádio Cidade de Barcelos.

A vitória na receção ao FC Porto, por 2-1, relativa à ronda inaugural do campeonato, acrescentou “um capital de confiança e bom espírito” para o que se segue, mas Vítor Oliveira alerta que as dificuldades para rotinar métodos num plantel construído de raiz não se eclipsaram por completo.

“Uma vitória sobre o FC Porto é difícil em qualquer circunstância e aumenta o ego, mas os problemas que tínhamos na semana passada não ficaram resolvidos aí. Ganhámos um jogo, mas queremos uma boa sequência de resultados. Provavelmente, até vamos perder mais jogos do que os que vamos ganhar, mas precisamos dos pontos suficientes para os nossos objetivos. Os jogadores percebem isso e estou convencido de que vamos dar uma boa resposta”, adicionou.

O Moreirense surge num estado de espírito oposto ao do Gil Vicente, dado que os cónegos principiaram a época com desaires diante de Sporting de Braga (3-1), na estreia da I Liga, e Vitória de Setúbal (1-0), que ditou o afastamento da fase de grupos da Taça da Liga.

“É evidente que o adversário tem um potencial diferente, que nos obriga a encontrar outras soluções. Teremos menos espaço para explorar e eles terão menos potencial ofensivo do que o FC Porto, pelo que o equilíbrio será mais notório durante os 90 minutos. Mas a nossa estratégia nunca será substancialmente diferente daquela que utilizámos no último jogo”, admitiu o treinador da equipa gilista, recém-promovida à I Liga, que na pré-época empatou 1-1 com o Moreirense.

Vítor Oliveira sublinhou que a equipa vimaranense “foi a grande surpresa do campeonato passado” e a importância de ter mantido a sua base e o treinador, esperando “um Moreirense motivado, a querer fazer valer o fator casa frente a uma equipa do mesmo campeonato”.

Os confrontos entre cónegos e gilistas relativos ao campeonato pautam-se pelo equilíbrio: ao longo de uma dezena de jogos, cada emblema somou quatro triunfos e concretizou 11 golos, com a particularidade de os barcelenses nunca terem vencido em solo vimaranense.

O Gil Vicente, quarto classificado, com três pontos, visita o Moreirense, 14.º e sem qualquer ponto, no sábado, a partir das 16:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.