Nas Notícias Vítimas de explosão em pedreira no Marco de Canaveses transportadas para Coimbra Por

As duas vítimas da explosão de hoje numa pedreira na freguesia de Alpendorada, Várzea e Torrão, no concelho do Marco de Canaveses, distrito do Porto, sofreram ferimentos graves, a maior parte no rosto, e foram transportadas de helicóptero para o Hospital de Coimbra, disse à Lusa fonte dos bombeiros.

Os dois feridos, ambos do sexo masculino, foram assistidos no local do acidente por meios médicos das viaturas de emergência dos hospitais do Vale do Sousa, de Penafiel, e de São João, do Porto, apoiados pelos bombeiros de Marco de Canaveses.

Desconhecem-se as circunstâncias do acidente, ocorrido à 09:04, mas já decorrem as investigações às causas, segundo a proteção civil municipal.

De acordo com aquela fonte, o acidente envolveu uma explosão de pólvora na pedreira Fernando Almeida & Filhos, em Alpendorada, no sul do concelho de Marco de Canaveses.

Fonte no local disse à Lusa que a pedreira, considerada de grande dimensão, se localiza na zona industrial do Ladário e que nas proximidades não há habitações.