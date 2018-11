Nas Redes Vítima de bullying gasta 43 mil euros em cirurgias e transforma-se em fenómeno nas redes Por

Uma jovem suíça, de 24 anos, gastou cerca de 43 mil em cirurgias plásticas para se tornar um fenómeno nas redes sociais e deixar os homens “malucos”. Celine Centino diz que foram os muitos casos de bullying que a fizeram tomar a decisão.

Anos e anos de poupança enquanto cabeleireira para ultrapassar o trauma de bullying que sofreu quando era mais nova.

A história é contada pela própria Celine Centino, que diz ter gasto cerca de 43 mil euros em cirurgias plásticas – incluindo três ao peito – para se tornar um fenómeno nas redes sociais.

De acordo com a própria, em declarações citadas pelo Daily Mail, foi a insegurança que sentiu após os episódios de maus tratos que lhe deram força para seguir este rumo.

“Eu fui sempre uma pessoa feliz, mas não me sentia bem no meu corpo. Muitas pessoas me chamavam ‘feia’ e eu acabei por me tornar numa pessoa miserável”, conta.

“Sofria bullying diariamente, sempre alguma coisa nova, ou porque era feia, ou porque não tinha peito ou era gorda de mais. (…) Queria ser feliz novamente, portanto transformei-me e troquei tudo o que não gostava”, acrescenta.

A jovem, que diz ser inspirada por Pamela Anderson, não tem agora qualquer complexo em exibir corpo.

Recentemente tornou-se numa estrela erótica, com vários filmes desse teor a darem que falar nas redes sociais.

Veja o antes e o depois de Celine Centino.