Mundo Vírus já matou quase 580 mil pessoas e infetou mais de 13,4 milhões em todo o mundo Por

Segundo um relatório da agência AFP, a pandemia da covid-19 já matou quase 580 mil pessoas e infetou mais de 13,4 milhões em todo o mundo.

A agência francesa indica que os 13.407.780 casos confirmados do novo coronavírus foram detetados em 196 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro, na cidade de Wuhan, China.

A AFP avisa que o número de casos diagnosticados apenas representa uma fração do número total de infeções, devido às diversas formas de contabilização de casos nos países.

Nas últimas 24 horas, ocorreram 5.392 mortes e 214.211 novos casos de covid-19 no mundo.

Brasil lidera a lista com 1.300 mortes, seguindo-se o México (836) e os Estados Unidos (787).

Na globalidade, os Estados Unidos são o país com mais óbitos relacionados com o novo coronavírus, com 136.900 mortes e mais de 3,4 milhões de casos confirmados.