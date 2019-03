Vinhos do Alentejo promovidos em Lisboa em abril

Os vinhos do Alentejo vão estar em prova nos dias 05 e 06 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, num evento também destinado a promover a gastronomia alentejana, divulgaram hoje os promotores.

Segundo a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), o evento “Vinhos do Alentejo em Lisboa”, que pretende divulgar e promover os vinhos da região, celebra este ano a 11.ª edição com alteração da data da iniciativa, que sempre se realizou em outubro.

Promovida pela CVRA, a iniciativa, além das provas de vinhos dos produtores, vai ter um programa paralelo de ações relacionadas com o vinho e a gastronomia alentejana.

Uma “novidade” desta edição é a possibilidade imediata de encomenda dos vinhos presentes no evento, através de uma aplicação para telemóveis.

De acordo com os promotores, este ano, vai manter-se o registo eletrónico de vinhos provados, depois de essa funcionalidade ter sido testada, pela primeira vez, na edição de 2018.

O registo é feito através do copo que os visitantes recebem com a aquisição do bilhete de entrada, sendo posteriormente enviada aos visitantes a informação dos vinhos que provaram.

A CVRA pretende destinar uma percentagem das receitas do valor das entradas a uma causa social, tendo sido criada a campanha “Um copo de Alentejo, uma árvore”, em parceria com a associação Plantar Uma Árvore.

Com oito sub-regiões vitivinícolas (Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vidigueira, Moura, Évora e Granja/Amareleja), o Alentejo, que possui cerca de 22 mil hectares de vinha, exporta os seus vinhos para todo o mundo, sendo o Brasil, Angola, Estados Unidos da América, Suíça e Polónia alguns dos principais mercados.