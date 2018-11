Motociclismo Viñales na ‘pole’ do MotoGP em Valência Por

Maverick Viñales vai largar da ‘pole position’ para o Grande Prémio da Comunidade Valenciana, que domingo encerra a temporada de 2018 do MotoGP.

Pela primeira vez este ano espanhol da Suzuki arranca na frente da grelha depois de ter efetuado uma volta ao Circuito Ricardo Tormo em 1m31,312s, batendo por 0,068s o seu compatriota Alex Rins, da Suzuki.

A qualificação foi marcada por nova lesão de Marc Marquez, que deslocou um ombro e não foi além do quinto tempo, largando por isso da segunda fila da grelha, um pouco atrás de Andrea Dovizioso, que colocou a melhor das Ducati no terceiro posto do ‘grid’, depois do italiano ter ficado a 0,080s de Maverick Viñales.

Marquez caiu logo na sua primeira tentativa para fazer um bom tempo, ao perder o controlo da sua Honda na quarta curva do traçado valenciano. Descobriu-se na clínica do circuito que deslocou o ombro esquerdo, que é a segunda vez que é lesionado. Depois de ter sido assistido o piloto espanhol recolheu ao camião da equipa. Voltaria a pista para conseguir o quinto registo, logo atrás de Danilo Petrucci, com quem dividirá a segunda fila, juntamente com Pol Espargaro.

Já Valentino Rossi teve uma qualificação para esquecer, pois não conseguiu chegar à Q2, depois do 21º tempo na quarta sessão de treinos livres. Na Q1 o italiano da Yamaha ficar-se-ia pelo 16º tempo, num contraste com a exibição e a ‘pole’ do seu companheiro de equipa.

Quem também não conseguiu chegar à segunda qualificação foi Jorge Lorenzo. A realizar a sua última prova pela Ducati, a contusão no pulso direito condicionou a atuação do piloto de Maioprca, que não foi além do 13º registo.

Resultado da qualificação

1º Maverick Viñales (Yamaha) 1m31,312s

2º Alex Rins (Suzuki) 1m31,31,380s

3º Andrea Dovizioso (Ducati) 1m31,414s

4º Danilo Petrucci (Ducati) 1m31,442s

5º Marc Marquez (Honda) 1m31,577s

6º Pol Espargaro (KTM) 1m31,629s

7º Andrea Iannone (Suzuki) 1m31,629s

8º Aleix Espargaro (Aprilia) 1m31,630s

9º Dani Pedrosa (Honda) 1m32,140s

10º Jack Miller (Ducati) 1m32,145s