Nas Notícias Vimeca diz que acidente com autocarro em Queluz se deveu a “falha humana” Por

A empresa de transportes públicos coletivos Vimeca assegurou hoje que o autocarro que se despistou e embateu contra um edifício em Queluz (Sintra) estava em “perfeitas condições técnicas”, avançando que o acidente teve como causa “falha humana”.

Em resposta à agência Lusa, a empresa Vimeca disse que “a viatura se encontrava em perfeitas condições técnicas, tendo a acidente ficado a dever-se a falha humana”, sem adiantar quais as consequências para o motorista do autocarro.

Um autocarro, que transportava 12 pessoas, embateu hoje, pelas 11:20, contra um edifício em Queluz, no concelho de Sintra, e provocou três feridos ligeiros, avançou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro de Lisboa, a ocorrência não foi “significativa”, indicando que no local estiveram 12 bombeiros e seis viaturas de emergência.

O edifício onde o autocarro embateu é o Complexo Desportivo do Real Sport Clube, indicou fonte dos Bombeiros Voluntários de Queluz, acrescentando que, dos 12 ocupantes do autocarro, “três sofreram ferimentos ligeiros”, pelo que foram assistidos no local e devem ser encaminhados para unidades hospitalares.