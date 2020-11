Desporto “Villas-Boas esteve no FC Porto nos anos dourados de estabilidade financeira”, diz Conceição Por

Técnico do FC Porto alude às dificuldades financeiras do clube, na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marselha, da terceira jornada da Liga dos Campeões. “Temos que olhar para o momento em que o André esteve aqui”, realçou.

Sérgio Conceição aproveitou a conferência de antevisão ao duelo frente ao Marselha, de André Villas-Boas, para elogiar o técnico português, não deixando de notar que o portuense orientou o FC Porto num outro contexto.

“É um grande impacto. Temos que olhar para o momento em que o André [Villas-Boas] esteve aqui, nos anos dourados de estabilidade financeira e de qualidade do plantel”, disse Sérgio Conceição, esclarecendo que “outros treinadores também a tiveram e não conseguiram ganhar”.

Por isso, Sérgio Conceição entende “o impacto” que Villas-Boas tem que “é forte e reconhecido por todos” no emblema da Invicta.

A verdade é que o regresso de André Villas-Boas acontece numa altura em que o FC Porto enfrenta dificuldades no campeonato e Sérgio Conceição não as nega, admitindo que o capítulo defensivo tem dificultado.

“Estamos atentos a isso, a trabalhar sobre isso. Não é problema da defesa ou do guarda-redes, é de toda a equipa. Conseguimos identificar o porquê de sofrer esses golos. Há situações que não estamos a fazer em que éramos muito fortes. Às vezes, basta um jogador não cumprir ou estar mal posicionado para haver um desequilíbrio. Não tem sido um, tem sido mais”.

O treinador do FC Porto referiu ainda que seria “estúpido” da sua parte “se não percebesse que algo não estava bem ao sofrer tantos golos” neste arranque de temporada.

“Algo de anormal está a acontecer e estamos a trabalhar em cima disso”, assegurou Sérgio Conceição aos adeptos do FC Porto, não se alongando em comentários sobre a abordagem ao mercado de transferências.

“É o que é”, limitou-se a dizer Sérgio Conceição, nesta segunda-feira, em declarações aos jornalistas no lançamento do jogo frente ao Marselha, onde deverá ter Zaidu, que falhou a visita a Paços de Ferreira por castigo.

“É um jogador que está disponível e que tem feito um bom início de época. Vamos ver se joga ou não. Temos de arranjar soluções para estas ausências.”

O jogo entre FC Porto e Marselha está agendado para esta terça-feira, às 20h00, no Estádio do Dragão, e conta para a terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões.