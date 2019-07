Motores “Vila Real é um circuito onde os pilotos podem fazer a diferença” diz Manuel Gião Por

Manuel Gião chega ao Circuito de Vila Real na liderança da KIA Picanto GT Cup, estando empenhado em manter a sua vantagem na competição organizada pela CRM Motorsport.

Nesta terceira ronda deste troféu monomarca, o piloto da Sertã sabe que a pista apresenta desafios muito específicos de um traçado urbano, onde normalmente é difícil de ultrapassar, e com carros idênticos ainda o será mais.

Contudo Gião sabe o que é preciso para ganhar no próximo fim de semana: “Gosto muito de Vila Real, é um circuito em que os pilotos podem fazer a diferença, uma vez que exige muita precisão e os erros têm um custo elevado”.

“O público é fantástico, acompanha o automobilismo, conhece os pilotos e dá um colorido muito especial à pista. É sempre um prazer correr lá e vou trabalhar para conseguir mais um bom resultado, apesar de todas as contrariedades que uma pista citadina nos apresenta”, sublinhou o piloto sertaginense.

Apesar de toda emotividade que rodeia as corridas em Vila Real, o piloto do KIA Picanto GT #5 tem objetivos bastante claros para a prova transmontana, estando decidido em manter a liderança da competição. “Quando parto para uma corrida tenho sempre o objectivo de vencer, e no próximo fim-de-semana não será diferente. Vou trabalhar afincadamente desde a primeira sessão de treinos-livres para ter um carro equilibrado e eficaz”.

“Sabemos que temos adversários muito competitivos, mas quero terminar o fim-de-semana no comando da KIA Picanto GT Cup e, se possível, com uma vantagem superior”, conclui Manuel Gião.