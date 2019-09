Vieira saúda “justo reconhecimento” de Cabo Verde a todos os que trabalham no Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, disse hoje que a condecoração que o clube recebeu do Governo de Cabo Verde é um “justo reconhecimento” a todos aqueles que trabalham para que os ‘encarnados’ sejam “uma referência” mundial.

“É uma honra, como presidente, receber esta distinção ao Sport Lisboa e Benfica pelo Governo de um país irmão. É um justo reconhecimento para todos aqueles que, diariamente, trabalham para que hoje o nosso clube seja uma referência que vai muito para além do plano desportivo ou financeiro. Também no plano social, a Fundação Benfica é um exemplo em todo o mundo”, disse.

O Governo de Cabo Verde condecorou o Benfica com a Medalha de Mérito Desportivo, como “reconhecimento pela sua história” e “dimensão amplamente plural dentro e fora das fronteiras da CPLP”.

A condecoração foi entregue pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, ao presidente do Benfica, no dia em que inicia uma visita de dois dias à cidade Praia.

No seu discurso, Luís Filipe Vieira disse estar “honrado e emocionado” pela forma como mais uma vez foi recebido na cidade da Praia, sublinhando a forma como o povo de Cabo Verde vive a paixão pelo Benfica.

“Este carinho imenso que nos envolve dá-nos força e responsabilidade para que o Benfica seja cada vez maior”, projetou o líder dos campeões portugueses de futebol.

Vieira disse ainda que o Benfica vai “muito além das fronteiras de Portugal, é um clube global e, em particular, da lusofonia”.

O dirigente notou que o Benfica já lançou “algumas sementes” em Cabo Verde e que outras serão lançadas, por entender que este país e o seu povo “merecem toda dedicação e envolvimento” do clube.

Por sua vez, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, disse que a condecoração do Benfica é um reconhecimento de algo que os cabo-verdianos “sentem, vivem”, tanto em Cabo Verde como na sua diáspora.

“Estamos nos mesmos sítios, nos mesmos países, nos Estados Unidos da América, na Europa, em África, no continente, e o futebol acaba por ser o elo que liga de facto e que cria o sentido de comunidade”, referiu.

O chefe do Governo sublinhou o papel do Benfica na promoção da lusofonia, que também contou com a contribuição de alguns cabo-verdianos que passaram pelo clube.

“Esta é a razão desta condecoração. É única e irrepetível e justifica-se pela história, pelo prestígio e pela globalização que o Benfica tem dado um contributo importante”, salientou Correia e Silva, que lembrou Eusébio como uma das “figuras importantes” que se afirmaram através do Benfica e também ajudaram o clube a se afirmar.

Ulisses Correia e Silva disse que o Governo de Cabo Verde quer desenvolver uma “boa relação” de cooperação com o Benfica, não só ao nível do futebol, mas também nas modalidades, formação e na vertente social.

Para isso, informou que “brevemente” será assinado um protocolo nesse sentido com o clube de Lisboa, para “cimentar ao mais alto nível” a relação.

Depois de receber a medalha no Palácio do Governo, Luís Filipe Vieira foi recebido pelo presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos.

A comitiva liderada por Vieira é composta ainda pelos vice-presidentes Domingos Almeida Lima e Alcino António, o antigo capitão da equipa principal de futebol Luisão, entre outros elementos.

O ponto alto da visita será a inauguração no sábado da Casa do Benfica na cidade da Praia, na presença de Luís Filipe Vieira e do primeiro-ministro cabo-verdiano.