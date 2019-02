Vieira promete um Benfica que não se verga e aponta formação como exemplo a seguir

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, garantiu hoje que ninguém irá vergar as pretensões dos ‘encarnados’ na luta pela conquista do 37.º título nacional de futebol e salientou que o futuro da equipa está mesmo nos escalões de formação.

Luís Filipe Vieira, que falava na zona mista após o triunfo dos ‘encarnados’ no Estádio José Alvalade frente ao Sporting (4-2), em jogo da 20.ª jornada da I Liga, começou por agradecer aos adeptos a presença no dérbi enfatizando que “está a nascer o novo Benfica”.

“Este é um Benfica que não se verga, é um Benfica que vai construindo o seu futuro. Acreditem que é um Benfica com identidade própria, com identidade à Benfica. Hoje foi apenas mais um jogo. Treino a treino vamos chegar ao objetivo que queremos”, afirmou.

Indo ao encontro das declarações do treinador Bruno Lage na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Sporting, Vieira olhou para o futuro do Benfica e apelou à união de todos os adeptos.

“Ninguém nos vais vergar. Sabemos qual o terreno que pisamos. Acreditem que os reforços estão mesmo no Seixal. O Seixal é mesmo o futuro do Sport Lisboa e Benfica. Não vamos abdicar da estratégia que criámos, daquilo que é construir o Benfica do futuro e um Benfica com dimensão europeia”, concluiu.

O Benfica venceu hoje o Sporting, por 4-2, em jogo da 20.ª jornada da I Liga reassumiu o segundo lugar, agora com 47 pontos, a um do terceiro classificado, Sporting de Braga, e oito que os ‘leões’, quartos.