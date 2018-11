Vieira Monteiro passa a ‘chairman’ do Santander e é substituído por Castro Almeida

António Vieira Monteiro será presidente do Conselho de Administração (‘chairman’) do Santander Totta, deixando a presidência executiva do banco, cargo que será ocupado por Pedro Castro Almeida, confirmou à agência Lusa fonte oficial do banco.

Vieira Monteiro passa a ‘chairman’ do banco depois de sete anos como presidente executivo, e Pedro Castro Almeida, atualmente administrador, assumirá a presidência executiva, após ‘luz verde’ dos reguladores que têm ser ouvidos no processo.

De acordo com a mesma fonte, esta alteração deverá concretizar-se no início de 2019, e até ao final do ano, será convocada uma assembleia-geral de acionistas para ratificar esta decisão do grupo.