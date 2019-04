Vieira garante Lage como treinador do Benfica no próximo ano

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, assegurou hoje que Bruno Lage se manterá como treinador de futebol das ‘águias’ e que “tudo o Benfica irá fazer” para manter os jovens do plantel principal.

“Independentemente do que se suceder, tenho a certeza que Bruno Lage será o treinador na próxima época. Vou bater-me até às últimas consequências para não sair nenhum jogador do Benfica este ano e nos próximos, se for possível”, afirmou.

À margem da cerimónia de inauguração da Associação Internacional dos Museus Desportivos (ISMA), Luís Filipe Vieira garantiu que o Seixal “será sempre a prioridade” e aponta para um título europeu com base na formação dos ‘encarnados’.

“Antes de o Benfica fazer qualquer contratação, o Seixal será sempre a prioridade. Acredito que o Benfica só poderá aspirar a um título europeu com uma equipa com identidade própria à Benfica e com jogadores a saírem do Caixa Futebol Campus”, disse.

Líder do clube da Luz desde 2003, Luís Filipe Vieira deixou uma mensagem aos adeptos benfiquistas e expressou a sua satisfação pelo caminho atual do Benfica.

“O Benfica está a formar uma grande equipa para o futuro, que terá um ciclo vitorioso. Tudo faremos para preservar esses atletas dentro desta casa. O caminho que traçámos é o caminho do sucesso, tanto desportivo como financeiro. Qualquer benfiquista tem de estar feliz a olhar para a equipa”, concluiu.

O Benfica permanece na liderança da I Liga, com 75 pontos, os mesmos que o FC Porto, mas com vantagem no confronto direto, a quatro jornadas do final do campeonato.