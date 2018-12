Desporto Vieira “fez muito bem” em manter Rui Vitória, diz Jesus Por

Jorge Jesus comentou a semana tensa que o Benfica passou e que chegou quase a terminar com a saída de Rui Vitória, que ficou graças a uma “luz” que deu a Luís Filipe Vieira, como o próprio líder encarnado admitiu. Jesus nega que tenha sido contactado para regressar aos encarnados e elogia a decisão de Vieira. “Não esperava outra coisa”, considera.

“Não fui contactado”, garante e explica que Vieira pela “própria cabeça”.

“O Benfica tem um treinador e tem um presidente que eu conheço melhor do que ninguém. Trabalhei com ele seis anos. Pensa pela sua cabeça. Quando todos não querem, ele quer”, sustentou em declarações ao Correio da Manhã.

Na entrevista realizada a partir do Dubai, onde Jesus tem estado, o treinador sublinha que Vieira “fez muito bem” em manter Rui Vitória.

“Mostrou que acredita e só assim o treinador sente que está protegido. Não esperava outra coisa do presidente do Benfica.”

Apontado nos últimos tempos a um regresso ao Benfica, Jesus explica que irá “voltar” para Portugal mas não confirma que volte aos encarnados.

“Estou num projeto em que quero ficar. Vou voltar a Portugal, não sei é quando, nem como, nem qual o clube. Importante é voltar para um clube que me quer, tenho de sentir que as pessoas me querem”, disse o treinador que, recentemente, numa outra entrevista tinha avisado que “o bom filho a casa torna”.

Nas bancadas da Luz, nos últimos tempos, agitam-se lenços de despedida a Rui Vitória que teve o lugar em risco na última semana.

Também têm sido várias as notícias que colocam Jesus nas cogitações do presidente das águias.