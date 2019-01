Desporto Vieira faz declaração esta tarde antes da conferência de Bruno Lage Por

O presidente do Benfica irá falar aos jornalistas, nesta segunda-feira, antes da conferência de imprensa de Bruno Lage. Luís Filipe Vieira deverá explicar as razões que o levam a confiar o comando técnico da equipa principal até final da época, pelo menos, a Bruno Lage.

Após a saída de Rui Vitória, o treinador da equipa B foi chamado a orientar a equipa principal e, até este momento, soma duas vitórias em dois jogos (triunfo sobre o Rio Ave, na Luz, e vitória nos Açores diante do Santa Clara).

Nos últimos dias, vários nomes foram colocados em cima da mesa mas Vieira avançará até final da época com Bruno Lage, treinador identificado com a formação benfiquista, depois de já ter passado várias épocas nos escalões de formação dos encarnados.

A conferência do treinador do Benfica está agendada para as 15h30, sendo que Vieira deverá falar alguns minutos antes dessa hora prevista.

O Benfica desloca-se a Guimarães nos próximos dois jogos, primeiro para jogar uma partida a contar para a Taça de Portugal e, posteriormente, para a Liga portuguesa.