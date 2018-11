Desporto Vieira fala em conferência de imprensa às 20h00 Por

Já tem hora a conferência de imprensa que Luís Filipe Vieira vai dar para explicar a situação de Rui Vitória no Benfica. O presidente encarnado falará às 20h00.

O clube da Luz atravessa uma crise de resultados, depois de novo afastamento da Liga dos Campeões, após uma goleada sofrida diante do Bayern.

Rui Vitória viu a sua situação no comando técnico das águias ficar indefinida mas, de acordo com as notícias mais recentes, irá permanecer ao leme da equipa de futebol profissional masculina.

Após o regresso do Benfica a Portugal, na tarde de quarta-feira, começaram a circular notícias de que Vieira tinha chamado Vitória para uma reunião, no Seixal.

Já noite dentro, Paulo Futre adiantava que Rui Vitória tinha colocado o lugar à disposição e chegou-se mesmo a colocar o nome de Bruno Lage, que orienta o Benfica B, para assumir interinamente o cargo na equipa principal.

Na cronologia dos acontecimentos, nas últimas horas, o nome de Jorge Jesus voltou a ser colocado na ‘órbita’ dos encarnados.

Todavia, já nesta quinta-feira, ficou-se a saber que a chicotada psicológica não iria acontecer e Vitória vai permanecer na Luz.

Até este momento, Luís Filipe Vieira não falou publicamente sobre a situação e o clube tem permanecido em silêncio.

O presidente dos encarnados tinha agendado uma conferência de imprensa para o decorrer desta tarde, momento que já tem agora data e será às 20h00 que as explicações vão ser dadas.