Desporto Vieira “está no olho do furacão” e Jorge Jesus “é uma forma de desviar o foco” Por

Contratação do técnico por parte do Benfica em análise num debate da Fox Sports Radio. E há muitas dúvidas sobre uma alegada viagem de Jorge Jesus para Lisboa, que segundo a imprensa portuguesa deve ocorrer nos próximos dias.

A intenção do Benfica em contratar Jorge Jesus esteve em debate no programa Fox Sports Radio, nesta quarta-feira, dia em que o técnico poderá ter feito o último jogo ao serviço do Flamengo – vitória diante do Fluminense por 1-0 e conquista do título Carioca.

Apesar de a imprensa portuguesa dar como certo o acordo, nos corredores há informação de que o Benfica não fez qualquer avanço, na última semana.

E há ainda garantias de que a notícia de que Jorge Jesus viaja para Lisboa nos próximos dias não corresponde à verdade.

Segundo o jornalista Benjamin Back, que contactou diversas pessoas em Portugal com informação privilegiada sobre a temática, “ainda não há nada oficializado com o Benfica e não existe qualquer contacto entre as partes”.

Benjamin Back manifesta surpresa pelo destaque mediático que a imprensa portuguesa tem dado à possível contratação de Jorge Jesus por parte do Benfica. E encontra uma explicação.

“Uma pessoa disse-me o seguinte: ‘O presidente do Benfica está no olho do furacão e Jorge Jesus é uma forma de desviar o foco’. Não sei o que é verdade. Mas ou está toda a gente a mentir, ou há manipulação. E eu estou com um ponto de interrogação na cabeça”, referiu.

“Não sei quem é que está a manipular essas informações em Portugal, porque não há absolutamente nada”, revelou outra fonte próxima de Jesus, citada pelo moderador do debate.

Veja o vídeo: