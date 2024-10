Vieira do Minho vai poupar mais de 1,2 mil milhões de litros de água em cinco anos

A Câmara Municipal de Vieira do Minho está a apostar na melhoria da eficiência hídrica. Um projeto a cinco anos, desenvolvido em parceria com a INDAQUA, vai reduzir para metade os desperdícios de água nas redes de abastecimento, gerando poupanças de quase 700 mil euros anuais.

14 de outubro de 2024 – De acordo com os mais recentes dados da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, em 2022, mais de metade da água que entrava nos 330 km de redes de abastecimento de Vieira do Minho não chegava aos consumidores. Fugas, roturas, consumos não autorizados e erros de medição comercial estavam na origem destas perdas de água, que serão reduzidas para cerca de 18% até 2029.

O objetivo foi traçado pela autarquia no âmbito de um projeto de eficiência hídrica que está já a ser implementado, em parceria com o Grupo INDAQUA, operador de abastecimento de água e gestão de águas residuais que lidera os resultados nacionais na área da eficiência hídrica, com desperdícios de apenas 11% na média das empresas do Grupo.

A deteção e reparação de fugas nas redes de abastecimento é uma das principais medidas do projeto. Para isso, vão ser colocados diversos equipamentos na rede de distribuição de água, para recolha de informação. Os dados serão analisados através de ferramentas de inteligência artificial que permitem identificar alterações no abastecimento, despoletando a atuação de equipas no terreno para a rápida reparação das fugas ou outros constrangimentos.

Entre as ações a implementar está ainda a avaliação de necessidade de reabilitação de condutas e outras infraestruturas, bem como a redução de pressão de água em zonas críticas, de forma a diminuir o número de roturas e os gastos associados à sua reparação. A nível comercial, preveem-se medidas que tornem mais eficiente a medição e faturação de consumos, como a identificação e eliminação de ligações ilícitas à rede pública e a avaliação da necessidade de renovação do parque de contadores.

“Queremos, com este projeto, reforçar o compromisso da autarquia com a sustentabilidade, reduzindo de forma muito significativa o desperdício deste bem essencial, que é de todos: a água da rede pública. Face aos cenários de escassez e seca que o nosso país enfrenta, é, mais do que nunca, essencial promover a eficiência, estabelecendo também um exemplo positivo de responsabilidade ambiental perante os nossos munícipes”, enquadra António Cardoso, Presidente da Câmara Municipal de Vieira do Minho.

O projeto desenvolvido com a INDAQUA prevê um investimento de 812 mil euros por parte da autarquia, ficando mais de metade da remuneração à empresa dependente do seu desempenho, ou seja, do real cumprimento dos objetivos definidos contratualmente para a redução de perdas.

“Este modelo contratual tem como objetivo reduzir o risco para as entidades contratantes, reforçando a segurança no cumprimento dos seus objetivos. Para além disso, é uma garantia de futuro, já que, no final dos cinco anos de contrato, todos os novos procedimentos e tecnologias aplicados no sistema de abastecimento vão manter-se no município e continuar a gerar poupanças quer de água quer no custo que a sua distribuição representa”, detalha Pedro Perdigão, CEO do Grupo INDAQUA.

A rede de abastecimento de água de Vieira do Minho abastece 4.832 alojamentos, com a segurança da qualidade da água avaliada em mais de 98%.