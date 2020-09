Nas Notícias Vieira acusado de recebimento ilícito de vantagem, avança TVI Por

Presidente do Benfica está acusado de recebimento ilícito de vantagem, no âmbito da Operação Lex, de acordo com a TVI.

Acaba de ser deduzida a acusação, tendo o presidente do Benfica sido acusado por recebimento ilícito de vantagem.

O processo segue agora para a fase de instrução, que determinará se Luís Filipe Vieira será ou não julgado.

De acordo com aquele canal, “o Ministério Público (MP) junto do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) deduziu acusação contra 17 arguidos”.

Em causa, a alegada prática “dos crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento”.

Luís Filipe Vieira não responderá pelos crimes mais graves, como corrupção passiva e ativa, nem por tráfico de influências.

Recorde-se que o Ministério Público considera que Luís Filipe Vieira terá oferecido cargos no Benfica ao então juiz Rui Rangel, também arguido na Operação Lex (e entretanto afastado da magistratura), em toca de favores judiciais, ainda de de acordo com a TVI.

A defesa de Vieira considerara, antes dessa notícia, que a acusação por recebimento indevido de vantagem é “profundamente injusta, pois assenta em factos que não são verdadeiros e em intenções que o sr. Luís Filipe Vieira nunca teve”.

Na Operação Lex são investigados, entre outros, alegados crimes de tráfico de influência, de corrupção/recebimento indevido de vantagem, de branqueamento e de fraude fiscal.

A investigação teve início com uma certidão retirada da Operação Rota do Atlântico, processo que teve como arguidos José Veiga, antigo empresário de futebol, e Paulo Santana Lopes, irmão do antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes.