Nacional Vídeos: Cristas de avental a cozinhar no programa de Cristina Por

Depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter participado no programa de Cristina Ferreira, através de um telefonema, agora foi a vez de Assunção Cristas ter visitado o estúdio onde decorre o programa. A líder do CDS-PP até cozinhou para a apresentadora e contou com várias surpresas. Veja nos vídeos.

De avental vestido, Cristas cozinhou arroz de atum.

“Porque quando não há tempo nem há nada em casa, há sempre atum, arroz e polpa de tomate”, explicou a líder do CDS-PP.

O marido, a filha mais nova e o cão de Assunção Cristas juntaram-se depois à mesa e foi aí que a líder do CDS-PP falou sobre as suas rotinas e a sua crença católica, dizendo que continua a ir à missa mesmo com uma agenda apertada.

Perante elogios de Cristina Ferreira, Assunção Cristas reiterou o desejo de chegar a primeira-ministra de Portugal.

A líder dos centristas avisou que vai “trabalhar muito para ser primeira-ministra”.

Veja a participação de Cristas em ‘O Programa da Cristina’.

