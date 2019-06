Videoárbitro introduzido nos quartos de final da CAN2019

A tecnologia do videoárbitro (VAR) vai ser utilizada a partir dos quartos de final da Taça das Nações Africanas (CAN2019), anunciou hoje o presidente da Confederação Africana de Futebol (CAF), Ahmad Ahmad.

“É uma medida prudente. Quando vemos os vários países que utilizam o VAR, eles não se precipitaram para o estrear. É uma tecnologia que ainda não é utilizada por todos”, disse Ahmad Ahmad, na véspera do início da CAN2019, que se disputa no Egito.

De acordo com o líder da CAF, a utilização do VAR estava prevista apenas para as meias-finais e a final.

A segunda mão da final da Liga dos Campeões africana ficou marcada por uma polémica com o VAR, quando o Wydad Casablanca se recusou a jogar, depois de lhe ter sido anulado, enquanto o VAR não analisasse o lance.

Com o problema técnico a afetar o VAR, a CAF acabou por dar o triunfo ao Esperance Tunis, perante a recusa de os marroquinos jogarem o resto do encontro.