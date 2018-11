Mundo Vídeo: Will Smith ‘rapta’ Lewis Hamilton no GP de Abu Dhabi em F1 Por

Will Smith protagonizou juntamente com Lewis Hamilton um momento curioso que já se tornou tendência nas redes sociais, depois do ator ter ‘raptado’ o piloto britânico no Grande Prémio de Abu Dhabi, em Fórmula 1.

Na última corrida da temporada, o já pentacampeão Lewis Hamilton acabou ‘amarrado’ e ‘raptado’ a uma cadeira nas instalações da Mercedes em Abu Dhabi… tudo culpa de Will Smith.

O ator norte-americano amarrou Lewis Hamilton a uma cadeira e ameaçou substituir o britânico ao volante do carro de Fórmula 1.

Smith publicou até um vídeo nas redes sociais onde o pentacampeão aparece desesperado com o ‘sequestro’, enquanto este entra no cockpit do Mercedes número 44.

“Ele é como um irmão mais velho para mim, e estávamos a fazer algumas filmagens e outras coisas, situações que ocorreram literalmente dez minutos antes de entrarmos no carro”, contou Lewis Hamilton.

“Fizemos algumas filmagens divertidas, algo que nunca tinha feito, porque normalmente é neste período que me preparo para as corridas”.

A passagem de Will Smith por Abu Dhabi ainda ficou marcada por outros momentos como aquele em que pegou na bandeira dos Emirados Árabes Unidos para dar a ‘largada’ da prova e depois ainda foi operador de uma das câmaras.

Além disso, ainda agitou no final a bandeira de xadrez para o vencedor que acabou por ser Lewis Hamilton.

Veja o vídeo do ‘rapto’ de Lewis Hamilton.