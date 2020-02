Mundo Vídeo: Violinista toca durante operação ao cérebro Por

Dagmar Turner faz parte da orquestra sinfónica da ilha de Wight, no sul de Inglaterra, e foi submetida a uma intervenção cirúrgica para retirar um tumor no cérebro. Durante a operação, a violinista foi tocando e fazendo ecoar pela sala o som do instrumento.

Em 2013, Dagmar Turner foi diagnosticada com uma lesão no lobo frontal direito do cérebro, numa zona perto da área que controla o movimento da mão esquerda.

Como a mulher não queria deixar de tocar após a operação, a equipa médica decidiu então operá-la enquanto esta ia tocando o violino.

Assim, os médicos conseguiram perceber que partes do cérebro a mulher utiliza para tocar violino e foram retirando o tumor.

“Foi a primeira vez que um paciente tocou um instrumento”, revelou o cirurgião, citado pela imprensa britânica, após a cirurgia no hospital King’s College de Londres, no Reino Unido.