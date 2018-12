Internacional Vídeo: U2 dão concerto na rua para ajudar sem-abrigo Por

O vocalista dos U2 e o guitarrista The Edge decidiram dar um concerto na rua, no centro de Dublin, para angariar dinheiro em favor de uma instituição que dá apoio aos sem-abrigo. Veja o momento no vídeo.

Bono Vox decidiu cantar para os fãs da banda irlandesa U2 nas ruas de Dublin mas, desta vez, não havia preço fixado pelo bilhete.

Os fãs que ouviam Bono foram convidados a dar uma ajuda monetária para uma instituição que apoia pessoas sem-abrigo.

Bono esteve acompanhado pelo guitarrista The Edge.

O concerto decorreu na frente do teatro Gaiety, em Dublin, na Irlanda, e os dois emblemáticos membros do U2 foram apresentados como… “dois rapazes do norte de Dublin”.

Veja o momento no vídeo.