Mundo Vídeo: Ter covid-19 é “uma benção de Deus”, diz Donald Trump Por

O Presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que ficar infetado com covid-19 foi “uma benção de Deus” e prometeu acelerar a aprovação do Regeneron, o tratamento experimental que lhe foi administrado.

Num vídeo filmado no jardim da ala oeste da Casa Branca, Trump, que acusou positivo há sete dias, abriu o discurso com um toque de humor.

“Talvez me reconheçam. Sou o vosso Presidente favorito”, declarou.

Submetido a um cocktail experimental, o Regeneron, o Presidente dos EUA e recandidato ao cargo (pelo Partido Republicano) prometeu acelerar o processo de aprovação deste tratamento, garantindo ainda que terá distribuição gratuita.

“Foi inacreditável, senti-me logo bem. Vamos trabalhar para que, se estiver no hospital, tenha acesso gratuito ao Regeneron e recupere rapidamente. Para mim, foi uma cura. Quero que todos tenham o mesmo tratamento que o Presidente, porque eu sinto-me perfeito. Isto foi uma benção de Deus, ouvi este medicamento e pedi para o tomar”, salientou Donald Trump, ainda infetado com a covid-19, de acordo com os padrões clínicos internacionais, que exigem dois testes negativos consecutivos.

No entanto, a Agência do Medicamento dos EUA (FDA) tinha revelado, horas antes, que estava a definir os critérios para a aprovação de uma futura vacina contra a covid-19, com o processo a tornar muito improvável que o Regeneron chegue ao mercado antes das eleições presidenciais, marcadas para 3 de novembro.

O chefe de Estado esteve internado “quatro dias” num hospital militar, mas garantiu que “não precisava”, só ‘concordou’ por lhe lembrarem repetidamente que era “o Presidente”.

“São grandes profissionais. Mas não é só aqui, em todo o país temos grandes médicos e grandes enfermeiros”, afirmou Trump, realçando depois uma série de profissões.

No discurso, o chefe de Estado voltou a culpar a China pelo vírus, prometendo que “vai pagar caro pelo que fizeram a este país e ao mundo”.

Veja o vídeo.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de outubro de 2020