Nas Notícias Vídeo: “Temos os melhores pássaros do mundo, mas basta um ser estúpido” Por

Bruno Dias, deputado do PCP, reagiu com ironia à polémica declaração de Alberto Souto de Miranda, secretário de Estado Adjunto e das Comunicações que, a propósito do Aeroporto do Montijo, declarou que “os pássaros não são estúpidos e é provável que se adaptem”.

Ao interpelar Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas, no Parlamento, também a propósito do projeto para o Aeroporto do Montijo, Bruno Dias recorreu às declarações do secretário de Estado para lembrar o exemplo de um acidente aéreo provocado por um pássaro… “estúpido”.

“Ainda nos lembramos, foi há pouco mais de 10 anos, em Nova Iorque, havia um ganso, basta um ser estúpido, era um que era muito estúpido e enfiou-se para dentro do reator, lá veio o Airbus para o Rio Hudson, bastou um”, atirou o deputado comunista.

“Nós temos os melhores pássaros do mundo, mas basta um ser estúpido”, concluiu.

Veja o vídeo.