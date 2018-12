Sporting dedica vídeo a Ronaldo, “o melhor de sempre”

O Sporting não tem dúvidas: Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de todos os tempos.

Em dia de Bola de Ouro, os leões dedicaram um vídeo ao português. Desde a Madeira até a Lisboa, com as passagens pelo Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Apesar das conquistas de Ronaldo, Modric é o favorito a vencer o troféu.

De acordo com a alegada lista final, que tem circulado nas redes sociais, o croata será mesmo o vencedor, com Ronaldo a ocupar o segundo lugar.

Veja o vídeo.

‘@Cristiano , the Greatest Of All Time. pic.twitter.com/Iu5nxvxYcU

— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) 3 de dezembro de 2018