Mundo Vídeo: “Sentia-me invencível, não usava máscara. Agora não sei se me safo” Por

O dramático testemunho de Chris Grailey está a dar que falar nas redes sociais. O britânico, de 29 anos, desvalorizou a covid-19 e agora está internado num hospital a lutar pela vida.

“Fui um dos primeiros a dizer que [a pandemia] era uma treta”, confessou Chris Grailey, gerente de vendas de Ancoats, em Manchester, numa entrevista ao Manchester Evening News.

Internado nos cuidados intensivos, o homem não só foi infetado com covid-19 como ainda tem uma pneumonia grave.

“Apanhei o vírus em Tenerife. Pensava que era invencível, não usava máscara”, recordou, procurando sensibilizar para os cuidados sanitários a ter neste momento de pandemia.

Após regressar das férias nas Ilhas Canárias (Espanha), Chris Grailey começou a sentir alguns sintomas da covid-19 (suores frios, perda de paladar e de olfato), doença que tanto tinha desvalorizado.

“Estou à espera de receber mais tratamento e não sei se me safo. Quero muito que ouçam esta mensagem, porque pode acontecer a qualquer um”, alertou este infetado.

Ligado a um ventilador, o britânico tem vivido como “um zombie”.

“A forma como me tenho sentido na última semana é o mais próximo que já estive do inferno. Para ser honesto, sentei-me [na cama do hospital] e estava pronto para desistir. Não consigo respirar, andar ou mover-me”, confessou.

“Paguei o preço. Não tenho outras doenças. Não quero que cometam os mesmos erros do que eu”, concluiu Chris Grailey, num testemunho impressionante sobre a covid-19.

Veja o vídeo.