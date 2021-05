Nas Notícias Vídeo: “Senti que era um país inteiro que estava a abraçar o Tony”. Goucha fala da entrevista a Carreira Por

O apresentador da TVI, Manuel Luís Goucha, fez hoje uma curta declaração sobre a entrevista que fez ontem a Tony Carreira, vista por 1,8 milhões de pessoas. Durante o seu programa da tarde, Goucha falou do ponto final da conversa, um abraço que “surgiu num impulso que não quis castigar”.

Manuel Luís Goucha entrevistou ontem Tony Carreira, numa conversa onde o cantor falou da dor da perda da filha. Hoje, o apresentador abriu o programa da tarde da TVI com uma mensagem sobre um dos momentos da entrevista: o abraço emotivo.

“Por certo, estranharia se eu nada dissesse acerca da conversa que ontem tive com o Tony Carreira”, começou por dizer.

“Deixe-me só dizer-lhe que, naquele abraço, que surgiu já depois da conversa ter terminado, e que surgiu num impulso que não consegui nem quis castigar (independentemente de eu levar muito a sério as regras de segurança) eu senti que era um país inteiro que estava a abraçar o Tony e a sua família”, afirmou o apresentador.

Manuel Luís Goucha estende, por isso, esse abraço a cada um dos telespectadores que assistiram à e entrevista. “Muito obrigado por um milhão e oitocentos mil abraços”, referiu.

Tony Carreira faz um doloroso retrato da perda da sua filha, com momentos em que se emocionou. Também Goucha deixou-se conquistar pela emoção, quando ouviu o cantor dizer que vai todos os dias ao cemitério, para falar com Sara.

“Fui um superpai com a Sara. Eu anulava-me para ela. Fiz tanta coisa com a minha filha. E ainda bem. Se disse muita vez que a amava… E continuo a dizer. Vou todos os dias ao cemitério. Só se não estiver em Portugal. Até ter outras respostas que procuro, é ali que ela está. É o único sítio onde sei que ela está. É ali que falo com ela. Faço-lhe muitas perguntas. E espero sentir as respostas no coração”, contou Tony Carreira, nessa entrevista, onde falou também das “mentiras” publicadas nas revistas, mesmo neste momento de profundo sofrimento que atravessa.

Veja o vídeo: