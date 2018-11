Nacional Vídeo: Sara Carbonero na ala pediátrica do São João ao som do hino do FC Porto Por

Sara Carbonero visitou a ala pediátrica do Hospital de São João, nesta terça-feira. A jornalista visitou as crianças que estão na ala de oncologia e ainda ‘ajudou’ a cantar o hino do FC Porto com a Tuna Universitária do Orfeão do Porto. Veja o momento no vídeo.

Numa altura em que a ala pediátrica do Hospital de São João tem estado no topo da atualidade, por causa das condições do edifício em que os serviços são prestados, o dia, desta vez, teve ‘mais cor’ com a presença de Sara Carbonero.

A jornalista juntou-se à Fundação Juegaterapia para entregar uma bolsa de investigação para a área da oncologia pediátrica.

A mulher de Iker Casillas distribuiu sorrisos e abraços pelas crianças e, no final, ‘ajudou’ a cantar o hino do FC Porto juntamente com a Tuna Universitária do Orfeão do Porto.