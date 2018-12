Vídeo: Santa Clara tenta ‘seduzir’ Mourinho a ir até aos Açores

José Mourinho, os Açores estão à tua espera!

José Mourinho, os Açores estão à tua espera!Mister José, reparamos, no último jogo que está de volta a Portugal!Convidámo-lo agora a vir ver o Santa Clara aos Açores, no próximo dia 2 de Janeiro, às 15:00. Aproveite a viagem e relaxe com as nossas paisagens, com as nossas águas termais, com a nossa beleza natural!#AçoresdePrimeira

Publicado por CD Santa Clara em Sexta-feira, 28 de dezembro de 2018