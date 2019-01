Nacional Vídeo: “Relações íntimas? Sou como o Ferrero Rocher, só no inverno”, diz Goucha Por

Manuel Luís Goucha falou sobre relações íntimas durante um quiz de Fátima Lopes e Rúben Rua. O apresentador do ‘Você na TV’ assumiu que gosta de ter atos íntimos “no inverno” pois aí é que é “bom”.

“Bom sexo é no inverno!”, garantiu Goucha em resposta ao quiz de Fátima Lopes e Rúben Rua.

O apresentador da TVI garantiu ainda ser como o “Ferrero Rocher” que “sai de circulação no verão”.

“Ali a partir de junho e saio de circulação e só regresso em outubro com o primeiro frio”, salientou Manuel Luís Goucha perante gargalhadas da plateia.

“Eu não suporto sexo no calor. Só se for em cima de um aparelho de ar condicionado.”, explicou Goucha, enquanto Rúben Rua se mostrava preocupado com Rui Oliveira, o marido de Goucha.

“Coitado do Rui, ‘Manel’ [risos]o verão inteiro”, soltou Rúben Rua.

Goucha explicou ainda que está de volta “às lides” pois regressou o inverno.

“Eu sou como o Ferrero Rocher, a sério.”

Veja o momento no vídeo.