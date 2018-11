Nacional Vídeo: Relação íntima à luz do dia no Love On Top dá que falar Por

A mais recente edição do programa ‘Love On Top’ da TVI está a ser marcada por um momento polémico, no qual dois concorrentes se envolveram em intimidades em plena luz do dia e perante as câmaras. Bruna e Carlos estavam a ser filmados mas não tiveram problema que as ‘movimentações’ debaixo dos lençóis e os sons fossem transmitidos.

O formato televisivo já deu que falar, anteriormente, e pelos mais variados momentos, e na verdade a prática de atos íntimos não é propriamente uma novidade neste tipo de programa.

A novidade, desta feita, é que as relações íntimas foram mantidas em plena luz do dia e com as câmaras a captaram os sons e as ‘movimentações’.

A TVI partilha o momento e descreve-o com algum humor à mistura.

“Os dois concorrentes começaram o dia com muita animação e cheios de força”, explica o canal de Queluz de Baixo na página do programa, salientando que “enquanto todos tomavam o pequeno almoço, Carlos e Bruna envolviam-se debaixo dos lençóis”.

A dado momento, Carlos avisa Bruna de que o momento estava a ser gravado.

No entanto, o casal continua o que estava a fazer.