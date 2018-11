EUA Vídeo: Quiseram revelar o sexo do bebé com uma explosão e… deu asneira Por

Um casal quis anunciar o sexo do bebé com explosivos de cor azul. Uma ideia ousada que terminou com um incêndio de grandes dimensões, combatido por mais de 800 bombeiros, no Arizona. Veja o vídeo.

É menino ou menina? Um casal do Arizona quis ser ousado: nada melhor do que um engenho pirotécnico para anunciar ao mundo o género do bebé.

A ideia foi infeliz, porque provocou um incêndio de grandes dimensões, que destruiu mais de 20 hectares de floresta, combatido por centenas de bombeiros e com um prejuízo superior a oito milhões de dólares, conta a Sky News.

O incidente ocorreu em abril, mas só agora foram divulgadas as imagens, por parte do Serviço de Florestas dos EUA. Cerca de 100 pessoas foram obrigadas a abandonar a sua residência.

O autor desta brincadeira, um polícia de 37 anos, foi condenado ao pagamento de uma multa que ronda os 100 mil dólares e ainda uma pena acessória: durante os próximos 20 anos vai ter de pagar 500 dólares por mês.

Já agora: é um menino.

Veja o vídeo: