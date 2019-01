Vídeo: Quer ser o novo Salazar e explica as razões no Você na TV

Nacionalista convicto, Mário Machado esteve presente no ‘Você na TV’ para explicar as suas ideias e o pensamento que o vai norteando, levando-o a crer que o país precisa de “um novo Salazar”. Na conversa com Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, Mário Machado mostra-se disponível para ser ele no novo Salazar.