Vídeo: PSP atira casaco de agente ao chão e discute com colete amarelo em Coimbra

Um agente da PSP foi captado numa altercação com manifestantes dos ‘coletes amarelos’, em Coimbra. A dado momento, o agente, que vai respondendo à troca de ‘argumentos’, atira o casaco da PSP ao chão e mostra-se à civil num momento polémico. Veja no vídeo.

O protesto dos ‘coletes amarelos’ em Portugal tem registado alguns momentos insólitos, nesta sexta-feira, desde uma ambulância que ficou ‘presa’ em Braga, a um manifestante que reclama a legalização do tuning.

De Coimbra chegam imagens polémicas para a PSP, já que um dos seus elementos trocou ‘argumentos’ (de forma tensa) com manifestantes e, a dado momento, o agente chega mesmo a atirar o casaco de PSP ao chão para se colocar à civil.

Veja aqui a troca de argumentos do PSP com manifestantes que acaba com o agente a atirar a roupa da força da autoridade ao chão.

PSP de coimbra larga farda no chão incentivando a violenciaNão percam o final quando este agente manda a sua bandeira que traz ao peito, no chão.TristeVAMOS PARAR Portugal Coimbra Publicado por Ruben Poiares em Sexta-feira, 21 de dezembro de 2018