Vídeo: Presente especial e emotivo dado aos socorristas do INEM na noite de Natal

Nesta noite de Natal, diminuímos a distância.

Vestir a farda na noite de 24 de dezembro pesa mais do que em qualquer outro turno do ano. A nossa família ou amigos vão reunir-se para celebrar o Natal e não ficaremos no retrato do tempo passado em família.Porque nunca conseguiríamos devolver-lhes o tempo, quisemos encurtar a distância. Oferecer algum do calor das suas casas, das vozes e rostos que fazem falta. Dar-lhes nota do orgulho, genuíno e sentido, que as suas famílias sentem pelo filho, mãe, marido, irmã… que dedica tempo da sua vida aos outros.Na noite de Natal, fizemos chegar um vídeo a vários profissionais do INEM que estavam de serviço. Foi feito com a ajuda das suas famílias e esta é apenas uma pequena compilação de alguns dos momentos captados.Cada filme realizado foi enviado diretamente ao profissional do INEM, com a mensagem da sua família.

Publicado por INEM – Instituto Nacional de Emergência Médica em Quinta-feira, 3 de janeiro de 2019