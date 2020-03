Nas Redes Vídeo: Praia cheia em fase de quarentena devido ao Covid-19 Por

Milhares de pessoas ignoraram uma das principais recomendações para travar a pandemia de Covid-19 e aproveitaram o dia para irem à praia.

Com vários municípios a encerrarem equipamentos, como piscinas e bibliotecas, e o Governo a ponderar o encerramento das escolas, muitos não resistiram ao apelo de um dia de verão, facilitando as condições para a disseminação do vírus.

Várias imagens de hoje têm circulado nas redes sociais, com destaque para a praia de Carcavelos, em Cascais, município onde foram encerradas escolas e universidades para travar o contágio.

Ao mesmo tempo, centenas cumprem quarentena ou isolamento.

Recorde-se que uma das principais formas de travar a disseminação do Covid-19 é evitar os aglomerados de pessoas, o que não aconteceu nestes casos.

Veja os vídeos.